Тренер нідерландця Пітер Ф'юрі висловився щодо поразки свого підопічного у бою. Свою оцінку поєдинку та думки про результат він озвучив в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out.

Погляд тренера Верховена на бій з Усиком

За словами Ф'юрі, він не вважає, що його команду "пограбували", однак переконаний, що рефері припустився помилки, достроково зупинивши поєдинок.

Я не сказав би, що нас пограбували, тому що це означало б не віддати належне Усику. Я сказав би, що рефері помилився. Ми всі люди й усі робимо помилки. Головне, що Усик переміг, а ми програли,

– сказав Ф'юрі.

Британський тренер наголосив, що Верховен мав отримати можливість завершити бій, адже, на його думку, зупинка відбулася вже після гонгу, а сам боєць залишався на ногах і був готовий продовжувати поєдинок.

На 100% йому слід було дати можливість вийти на останній раунд. Він стояв на ногах, відповідав ударами й був готовий продовжувати. Ми не знаємо, що сталося б у 12-му раунді, але шанс мав бути. Тому я категорично незадоволений рішенням про зупинку, але що є, те є,

– зазначив він.

Водночас тренер віддав належне українцеві, назвавши Усика "неймовірною людиною" та "великим чемпіоном". Він також не вважає, що українець уникає реваншу з Верховеном, зазначивши, що, за інформацією із соціальних мереж, наступним суперником Усика може стати Деонтей Вайлдер. За його словами, українець уже досяг усього можливого в боксі й має право самостійно обирати суперників.

Усик досягнув усього, чого міг у цьому спорті, і він битиметься з тим, з ким хоче. Усик – неймовірна людина. Йому респект. Він великий чемпіон,

– підкреслив він.

Окремо Ф'юрі високо оцінив виступ свого підопічного, заявивши, що Верховен перевершив самого себе, чітко виконував план на бій, але припустився однієї вирішальної помилки, яка коштувала йому перемоги.

Невдовзі після цього поєдинку, у червні 2026 року, Усик оголосив про відмову від усіх своїх чемпіонських поясів. Напередодні цієї заяви він успішно захистив титули за версіями WBC, WBA та IBF, а також здобув спеціально створений до цього вечора пояс WBC "Король Нілу". Причиною такого рішення стало бажання провести лише один фінальний, прощальний бій у професійній кар'єрі. Серед потенційних суперників найчастіше згадується Вайлдер.