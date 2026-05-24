Історичний момент у Гізі: як Усик та Верховен виходили на ринг біля єгипетських пірамід
Закінчився один із найгучніших поєдинків року – український боксер Олександр Усик зустрівся на рингу з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Бій проходив у Єгипті на тлі легендарних пірамід Гізи.
Бійці вже з'явилися на рингу.
Як Усик та Верховен вийшли на бій?
Український спортсмен вийшов на ринг під свою традиційну пісню "Браття", у вбранні, стилізованому під легіонера.
Прозвучали національні гімни обох країн: Нідерландів і України.
Хто виграв Усик чи Верховен?
Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді після важкого поєдинку, в якому суперник тривалий час лідирував на записках суддів. У фінальному раунді Усик спершу відправив його в нокдаун, а потім серією ударів змусив рефері зупинити бій за секунду до гонгу. Українець успішно захистив титули у надважкій вазі й здобув свою 25-ту перемогу в 25 боях, зберігши статус непереможного.