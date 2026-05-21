"Покаже під час бою": менеджер назвав головну перевагу Верховена над Усиком

Менеджер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена Карім Ер'я поділився думками про бій з Олександром Усиком. Він назвав переваги свого клієнта перед поєдинком проти об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі.

Верховен тільки вдруге битиметься за правилами боксу й Ер'я вважає, що це перевага нідерландця. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Яка перевага Верховена над Усиком?

За словами менеджера кікбоксера, ніхто не знає, як саме боксує Верховен. Саме це має стати елементом несподіванки для 39-річного Усика.

Не хочеться розкривати забагато карт. У Ріко є одна перевага – люди не знають, як саме він боксує. Тому немає жодного сенсу ділитися зайвим. Він покаже все вже безпосередньо під час вечора бою",

– сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є рецепт перемоги над Усиком, Ер'я заявив, що головний план Верховена – це чітко дотримуватися своєї стратегії на бій та вірити в себе.

Менеджер зауважив, що перехід Верховена в бокс не означає, що він став іншою людиною. Карім підкреслив, що нідерландець завжди паралельно працював над своїми боксерськими навичками.

Ер'я додав, що 37-річний Верховен впевнений у своїй боксерській техніці.

Урешті-решт, менеджер відмовився давати прогноз на бій, але заявив, що впевнений у хорошому результаті.

Нагадаємо, що Верховен зустрінеться з Усиком у головній події вечора боксу, що відбудеться в єгипетській Гізі 23 травня. Світова боксерська рада (WBC) дозволила українцеві провести добровільний захист титулу чемпіона світу.

Усик – професійний боксер, рекорд якого складає 24 перемоги та нуль поразок. Його суперник всю свою кар'єру провів у кікбоксингу, де був впродовж 12 років абсолютним чемпіоном світу. Лише одного разу нідерландець виходив на боксерський ринг – ще у жовтні 2014 року він нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінферу.

Усик – Верховен: що прогнозують експерти?

Напередодні поєдинку більшість експертів схиляються до того, що Усик легко виграє бій. На користь українця говорить його успішна кар'єра в любителях, під час якої він виграв "золото" чемпіонату світу та Європи, а також став олімпійським чемпіоном.

13 років професійної кар'єри Олександра також увінчалися успіхами. Спортсмен тричі став абсолютним чемпіоном світу, при чому зробив це у двох різних вагових категоріях.

Такі досягнення дозволяють Усику мати звання одного з найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Водночас Верховен тільки робить перші кроки в боксі й відсутність досвіду є його слабким місцем.

Колишній чемпіон світу WBC Віктор Постол в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив, що у Верховена немає тих боксерських навичок, що в Усика. Він підкреслив, що сильна сторона Ріко – це його габарити.

Водночас експерт зауважив, що Олександр має досвід поєдинків проти сильних і великих бійців, як-от Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі, яких зміг здолати. Тому Постол прогнозує дострокову перемогу Усика в бою з Верховеном.

Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський підтримав думку українського боксера. У коментарі 24 Каналу він наголосив, що Усик – це висококласний боксер з відмінною роботою ніг та фізичними даними.

Експерт прогнозує, що для Верховена стане проблемою високий темп Усика. Тому фахівець прогнозує легку перемогу українця та не дає жодних шансів його супернику.

Нагадаємо, що в Україні бій Усик – Верховен можна переглянути онлайн на "Київстар ТБ" або ж платформі DAZN. Також 21 травня стало відомо, що зустріч покаже платформа MEGOGO, однак трансляція буде доступна тільки в Чехії та Польщі. Початок поєдинку очікується близько півночі.