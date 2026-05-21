Верховен только второй раз будет драться по правилам бокса и Эрья считает, что это преимущество нидерландца. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Какое преимущество Верховена над Усиком?

По словам менеджера кикбоксера, никто не знает, как именно боксирует Верховен. Именно это должно стать элементом неожиданности для 39-летнего Усика.

Не хочется раскрывать слишком много карт. У Рико есть одно преимущество – люди не знают, как именно он боксирует. Поэтому нет никакого смысла делиться лишним. Он покажет все уже непосредственно во время вечера боя",

– сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли рецепт победы над Усиком, Эрья заявил, что главный план Верховена – это четко придерживаться своей стратегии на бой и верить в себя.

Менеджер заметил, что переход Верховена в бокс не означает, что он стал другим человеком. Карим подчеркнул, что нидерландец всегда параллельно работал над своими боксерскими навыками.

Эръя добавил, что 37-летний Верховен уверен в своей боксерской технике.

В конце концов, менеджер отказался давать прогноз на бой, но заявил, что уверен в хорошем результате.

Напомним, что Верховен встретится с Усиком в главном событии вечера бокса, который состоится в египетской Гизе 23 мая. Мировой боксерский совет (WBC) разрешил украинцу провести добровольную защиту титула чемпиона мира.

Усик – профессиональный боксер, рекорд которого составляет 24 победы и ноль поражений. Его соперник всю свою карьеру провел в кикбоксинге, где был на протяжении 12 лет абсолютным чемпионом мира. Лишь однажды голландец выходил на боксерский ринг – еще в октябре 2014 года он нокаутировал малоизвестного венгра Яноша Финферу.

Усик – Верховен: что прогнозируют эксперты?

Накануне поединка большинство экспертов склоняются к тому, что Усик легко выиграет бой. В пользу украинца говорит его успешная карьера в любителях, во время которой он выиграл "золото" чемпионата мира и Европы, а также стал олимпийским чемпионом.

13 лет профессиональной карьеры Александра также увенчались успехами. Спортсмен трижды стал абсолютным чемпионом мира, причем сделал это в двух разных весовых категориях.

Такие достижения позволяют Усику иметь звание одного из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В то же время Верховен только делает первые шаги в боксе и отсутствие опыта является его слабым местом.

Бывший чемпион мира WBC Виктор Постол в эксклюзивном комментарии 24 Канала заявил, что у Верховена нет тех боксерских навыков, что у Усика. Он подчеркнул, что сильная сторона Рико – это его габариты.

В то же время эксперт отметил, что Александр имеет опыт поединков против сильных и больших бойцов, таких как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, которых смог одолеть. Поэтому Постол прогнозирует досрочную победу Усика в бою с Верховеном.

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поддержал мнение украинского боксера. В комментарии 24 Каналу он отметил, что Усик – это высококлассный боксер с отличной работой ног и физическими данными.

Эксперт прогнозирует, что для Верховена станет проблемой высокий темп Усика. Поэтому специалист прогнозирует легкую победу украинца и не дает никаких шансов его сопернику.

Напомним, что в Украине бой Усик – Верховен можно посмотреть онлайн на "Киевстар ТВ" или же платформе DAZN. Также 21 мая стало известно, что встречу покажет платформа MEGOGO, однако трансляция будет доступна только в Чехии и Польше. Начало поединка ожидается около полуночи.