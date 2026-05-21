Поскольку это поединок спортсменов из разных видов единоборств, он вызвал много обсуждений и прогнозов. 24 Канал собрал все экспертные оценки в этом материале.

Какие прогнозы на бой Усика против Верховена сделали эксперты?

Тони Белью

Экс-чемпион мира прогнозирует, что Усик одержит досрочную победу в 6 – 8 раунде. По словам Белью, сначала Александр несколько раундов будет наблюдать за финтами Верховена и изучать его движения, а затем быстро одолеет соперника благодаря значительному преимуществу в классе.

Сергей Деревянченко

Украинский боксер считает Усика безоговорочным фаворитом боя, тогда как единственным шансом для Верховена он называет случайный "лаки-панч" в первых раундах, о чем рассказал в комментарии для Sport Express.

Том Аспиналл

Временный чемпион UFC в тяжелом весе призывает боксерское сообщество не недооценивать нидерландца. Он отметил, что Верховен – природный тяжеловес со сверхмощным ударом, который может дать ему реальный шанс на сенсационный результат.

Даниэль Лапин

Украинский непобедимый боец полутяжелого веса озвучил конкретные сроки завершения поединка. Он прогнозирует досрочную победу Усика в 7 – 8 раунде.

Сергей Лапин

Директор команды Усика отмечает, что нидерландца не следует недооценивать, однако его стиль хорошо просчитан. Лапин ожидает, что Верховен с первых раундов попытается навязать силовую борьбу, используя свои большие габариты, однако подчеркивает, что Александр уже сталкивался с гораздо более серьезными вызовами. Верховен будет действовать агрессивно, но Усик полностью готов.

Андрей Котельник

Экс-чемпион мира по версии WBA считает бой легким для Усика. Он скептически относится к интриге поединка и прогнозирует досрочную победу Усика во второй половине боя. Котельник объясняет, в интервью для LuckyPunch, это тем, что Верховен пришел из другого вида спорта и имеет в профессиональном боксерском рекорде только один матч. По его мнению, шансы кикбоксера минимальны, а сам поединок больше напоминает зрелищное коммерческое шоу, чем серьезное спортивное противостояние.

Шейн Макгиган

Известный британский тренер считает Усика безоговорочным фаворитом встречи. По мнению тренера, ограниченность Верховена сугубо в кикбоксерских навыках по сравнению с элитой хевивейта не позволит ему конкурировать с украинцем.

Тайсон Фьюри

Несмотря на мощность нидерландца, он уверен, что Усика это не удивит. Украинский боксер уже не раз побеждал правшей с нокаутирующим ударом, среди которых были Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Британец подытожил: "Я считаю, что у него все будет хорошо".

Интересно! Для этого противостояния Рико Верховен готовится под руководством Питера Фьюри – дяди Тайсона.

Джаррелл Миллер

Американский боксер тяжелого веса, признал, что по статистике и опыту Усик является безоговорочным фаворитом. Однако он принципиально поддержал своего друга. По словам Миллера, он знаком с Рико еще со времен совместных выступлений в кикбоксерских промоушенах K-1 и Glory, поэтому в этом мегафайте он ставит именно на него.

Дмитрий Сосновский

Бывший тренер сборной Украины по боксу в комментарии для 24 Канала отметил, что обсуждать физическое преимущество Верховена бессмысленно, ведь Усик уже не раз побеждал более крупных соперников. Кроме того, эксперт подчеркнул, что голландец привык драться только по 5 раундов в кикбоксинге.

Что известно о бое Усик – Верховен?