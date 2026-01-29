Усика хотіли підкупити в Азербайджані: як боксер переміг спокусу і став героєм

Олександр Усик досяг успіхів не тільки у професійному боксі, але й любительському. На аматорському рівню українцю вдалося стати чемпіоном світу, а також виграти "золото" Олімпійських ігор у 2012 році.

У 2011 році боксер з Криму тріумфував на чемпіонаті світу в Баку (Азербайджан). У мережі пригадали, що Усику пропонували здати той бій, однак він відмовився, пише 24 Канал.

Як Усик відмовився програти бій на ЧС-2011?

В інтерв'ю Przeglad Sportowy Усик заявив, що отримав пропозицію програти бій азербайджанцю Теймуру Мамедову за 300 тисяч доларів.

Тодішній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський у коментарі "Чемпіону" розповідав, що пропозиція надійшла "від керівництва нашої федерації". Однак тренер не розкрив прізвище людини, яка запропонувала сумнівну угоду.

Пропозиція надійшла, коли Усик вже одяг боксерські рукавички й готувався виходити в ринг,

– сказав Сосновський.

Тоді журналісти підрахували, що Олександр Усик заробляв близько 5 тисяч доларів на місяць. Щоб заробити 300 тисяч, йому б не вистачило всього чотирирічного олімпійського циклу.

Та, як згадував Сосновський, український боксер рішуче відкинув пропозицію через свою доньку Єлизавету. Згодом Олександр підтвердив, що не прийняв угоду через доньку, а також патріотизм.

Зокрема, боксер заявляв, що "готовий розірвати за країну", а також був гордий, коли стояв на п'єдесталі пошани та співав гімн України.

Як Усик відмовився здати фінал чемпіонату світу: дивіться відео

У фіналі Усик вийшов на ринг і впевнено переміг Мамедова перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Як склалася кар'єра Усика в боксі?