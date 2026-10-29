Усик одним вчинком показав справжнє ставлення до Роналду та Мессі

Український боксер Олександр Усик пожартував з футбольного протистояння Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Перебуваючи в Саудівській Аравії, спортсмен записав відео, на якому відтворив знамените святкування португальської зірки на тлі футболки аргентинця.

На опублікованих кадрах Усик виконав фірмовий стрибок Роналду та голосно вигукнув "Siuuu". Після цього боксер чітко вимовив ім'я португальського футболіста: "Крі-ш-ті-ану".

Усик підтримує Роналду

Особливого гумору ситуації додає те, що позаду українця була розміщена футболка з автографом Мессі – нападника збірної Аргентини та американського клубу Інтер Маямі.

Усик неодноразово демонстрував симпатію до Роналду. Португалець навіть запрошував українського боксера на тренувальну базу свого клубу Аль-Наср. Українець також відвідував матчі команди, де особисто спілкувався з футболістом. Спортсмени познайомилися в Саудівській Аравії під час одного з боксерських вечорів за участю Тайсона Ф'юрі.

Саме святкування "Siuuu" стало одним із найвпізнаваніших символів Роналду. Португалець популяризував його під час виступів за мадридський Реал, а згодом жест почали повторювати вболівальники та спортсмени в усьому світі.

Чому Усик перебуває в Саудівській Аравії

Український боксер прибув до Ер-Ріяда напередодні поєдинку між мексиканцем Саулем Альваресом, відомим як Канело, та чемпіоном WBC Крістіаном Мбіллі, який запланований на 31 жовтня.

Раніше Альварес готувався до бою в Іспанії, зокрема тренувався в залі Усика.

Сам Усик має досвід і у футболі: у дитинстві він займався в академії сімферопольської Таврії, згодом підтримував київське Динамо, а також став амбасадором житомирського Полісся. Він навіть виходив на поле у товариських матчах команди, а пізніше обійняв посаду першого віцепрезидента клубу.