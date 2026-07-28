"Це майбутнє боксу": Усик висловився про боксера, який мріяв провести з ним поєдинок

Олександр Усик оцінив перспективи молодого британського боксера Мозеса Ітауми. Він назвав його майбутнім боксу.

Таку думку українець висловив в інтерв'ю ютуб-каналу DAZN. А ось Дерек Чісора взагалі назвав Ітауму – майбутнім надважкої ваги та головним послідовником Усика.

Як Усик охарактеризував Ітауму?

Усик назвав майбутній бій Мозеса Ітауми проти хорвата Філіпа Хрговича не те, щоб супервеликим, але все ж тестом для британця. Ітаума для українця особливий хлопець. Він говорить, що цей боксер дуже розслаблений перед боєм і після бою.

Він не використовує жодного трештоку. З його боку тільки тренування, тренування, тренування. Ми чули, що його команда постійно працює над розвитком свого підопічного. Це майбутнє боксу, бо йому всього 21 рік,

– зазначив Усик.

Рекорд Мозеса Ітауми наразі складає 14 перемог у 14 поєдинках, 12 із яких нокаутом. У Хрговича – 20 перемог, 1 поразка, 15 перемог нокаутом. Бій між британцем і хорватом відбудеться 29 серпня в Лондоні на О2 Арені.

Які розмови точились довкола можливого бою Усика проти Ітауми

Весною 2026 року Мозес Ітаума звинуватив Усика в тому, що той "зловживає владою", уникаючи поєдинку з ним. Хоча він визнавав, що українець перебуває на вершині дивізіону та в праві робити все, що хоче. Утім себе він не вважав занадто молодим, щоб протистояти Олександру.

Уже влітку британець ще раз нагадав про себе, зазначивши, що він хотів би стати останнім суперником Усика. Однак він розумів, що цей поєдинок навряд відбудеться. Щоправда, за першої можливості він не вагаючись погодився б на бій, у якій би формі на той момент не перебував.