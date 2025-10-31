"Просто якийсь дивак": у Британії оцінили шанси Вордлі у бою проти Усика
- Дев Сахні вважає, що Фабіо Вордлі має шанс нокаутувати Олександра Усика, оскільки він нестандартний боксер.
- Дерек Чісора заявив, що Олександр Усик, ймовірно, повернеться на ринг не раніше літа 2026 року.
Останнім часом у боксерській спільноті обговорюють лише одну тему. Це можливий бій між Олександром Усиком і Фабіо Вордлі.
Дев Сахні висловився щодо поєдинку між українським та британським боксерами. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.
Що сказав Сахні про бій Усик – Вордлі?
Представник Queensberry Promotions сподівається, що поєдинок відбудеться. Адже Вордлі є головним претендентом на чемпіонський титул WBO, яким володіє Усик.
Окрім того, Сахні вважає, що Вордлі може нокаутувати Усика. Він також відповів, чи є щось, чим британський боксер може здивувати абсолютного чемпіона світу з України.
Я б насправді сказав "так", бо він просто якийсь дивак зі Східної Англії, який не вивчив традиційного способу боксу, і він буде шукати можливості, щоб його нокаутувати. Він піде туди без жодного страху. Тож так, у нього є чудовий шанс,
– сказав Сахні.
Раніше Дерек Чісора розповів, коли Олександр Усик повернеться на ринг. Ветеран боку в інтерв'ю The Sun Sport заявив, що розмовляв з українцем, і скоріш за все він повернеться не раніше літа 2026 року.
Усик – Вордлі: що говорять про бій?
Френк Воррен заявив, що команди боксерів ведуть перемовини стосовно поєдинку. Він наголосив, якщо вони не домовляться, то бій виставлять на промоутерські торги.
Фабіо Вордлі може побитися з іншим боксером. Якщо Олександр Усик не зможе битися з британцем, то другий зустрінеться з Мозесой Ітаумою.
Роб Ходжкінс оцінив шанси Вордлі у бою проти Усика. Тренер вважає, що його підпопічний має чудову можливість здолати українського боксера.