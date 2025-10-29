"Його руки можуть": тренер Вордлі оцінив шанси британця у бою з Усиком

Фабіо Вордлі став головним претендентом на бій з Олександром Усиком. У боксерській спільноті активно обговорюють можливе протистояння між британцем та українцем.

Не залишився й осторонь Роб Ходжкінс, який оцінив шанси Вордлі у поєдинку проти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Які шанси у Вордлі в бою проти Усика?

Тренер Фабіо Вордлі висловився про можливий бій свого підопічного з Олександром Усиком. Фахівець заявив, що вони підготують план, аби вибити українського боксера з колії.

Проте все залежить від Вордлі та його впевненості. Роб Ходжкінс заявив, що він має вийти на ринг, знаючи на 100 відсотків, що переможе та нокаутує Усика.

Усик – боєць найвищого класу, але що буде, якщо Фабіо влучить? Обидві його руки можуть зрівняти шанси. Це буде захопливий поєдинок, і ми вже не можемо дочекатися, щоб почати підготовку.

– сказав спеціаліст.

Нагадаємо, що Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді у поєдинку минулими вихідними. Британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Раніше Дюк Маккензі в інтерв'ю Seconds Out висловився про бій між Усиком та Вордлі. Легенда боксу заявив, що не має підстав для перемоги британця, який вийде у ринг явним андердогом.

Що у спільноті говорять про Усик – Вордлі?