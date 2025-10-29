"Його руки можуть": тренер Вордлі оцінив шанси британця у бою з Усиком
- Фабіо Вордлі став головним претендентом на бій з Олександром Усиком.
- Вордлі нокаутував Джозефа Паркера, ставши тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.
Фабіо Вордлі став головним претендентом на бій з Олександром Усиком. У боксерській спільноті активно обговорюють можливе протистояння між британцем та українцем.
Не залишився й осторонь Роб Ходжкінс, який оцінив шанси Вордлі у поєдинку проти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.
Які шанси у Вордлі в бою проти Усика?
Тренер Фабіо Вордлі висловився про можливий бій свого підопічного з Олександром Усиком. Фахівець заявив, що вони підготують план, аби вибити українського боксера з колії.
Проте все залежить від Вордлі та його впевненості. Роб Ходжкінс заявив, що він має вийти на ринг, знаючи на 100 відсотків, що переможе та нокаутує Усика.
Усик – боєць найвищого класу, але що буде, якщо Фабіо влучить? Обидві його руки можуть зрівняти шанси. Це буде захопливий поєдинок, і ми вже не можемо дочекатися, щоб почати підготовку.
– сказав спеціаліст.
Нагадаємо, що Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді у поєдинку минулими вихідними. Британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.
Раніше Дюк Маккензі в інтерв'ю Seconds Out висловився про бій між Усиком та Вордлі. Легенда боксу заявив, що не має підстав для перемоги британця, який вийде у ринг явним андердогом.
Що у спільноті говорять про Усик – Вордлі?
Дерек Чісора порадив Вордлі не битися проти Усика. Досвідчений боксер вважає, що британцю потрібно зустрітися з Даніелем Дюбуа, оскільки у нього немає шансів у бою проти українця.
Олександр Красюк зізнався, чи є сенс Усику битися з Вордлі. Експромоутер українського боксера вважає, що йому краще завершити кар'єру.
Мозес Ітаума закликав Усика дати бій Вордлі. "Новий Майк Тайсон" вважає, що британець заслужив на бій з абсолютним чемпіоном світу.