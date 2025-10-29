"Его руки могут": тренер Уордли оценил шансы британца в бою с Усиком
- Фабио Уордли стал главным претендентом на бой с Александром Усиком.
- Уордли нокаутировал Джозефа Паркера, став временным чемпионом мира по версии WBO.
Фабио Уордли стал главным претендентом на бой с Александром Усиком. В боксерском сообществе активно обсуждают возможное противостояние между британцем и украинцем.
Не остался и в стороне Роб Ходжкинс, который оценил шансы Уордли в поединке против Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.
Какие шансы у Уордли в бою против Усика?
Тренер Фабио Уордли высказался о возможном бое своего подопечного с Александром Усиком. Специалист заявил, что они подготовят план, чтобы выбить украинского боксера из колеи.
Однако все зависит от Уордли и его уверенности. Роб Ходжкинс заявил, что он должен выйти на ринг, зная на 100 процентов, что победит и нокаутирует Усика.
Усик – боец высочайшего класса, но что будет, если Фабио попадет? Обе его руки могут уравнять шансы. Это будет захватывающий поединок, и мы уже не можем дождаться, чтобы начать подготовку.
– сказал специалист.
Напомним, что Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в 11 раунде в поединке в минувшие выходные. Британец стал временным чемпионом мира по версии WBO.
Ранее Дюк Маккензи в интервью Seconds Out высказался о бое между Усиком и Уордли. Легенда бокса заявил, что не имеет оснований для победы британца, который выйдет в ринг явным андердогом.
Что в сообществе говорят об Усике – Уордли?
Дерек Чисора посоветовал Уордли не драться против Усика. Опытный боксер считает, что британцу нужно встретиться с Даниэлем Дюбуа, поскольку у него нет шансов в бою против украинца.
Александр Красюк признался, есть ли смысл Усику драться с Уордли. Экс-промоутер украинского боксера считает, что ему лучше завершить карьеру.
Мозес Итаума призвал Усика дать бой Уордли. "Новый Майк Тайсон" считает, что британец заслужил на бой с абсолютным чемпионом мира.