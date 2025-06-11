Усик несподівано звернувся до Дюбуа напередодні реваншу

Олександр Усик і Даніель Дюбуа активно готуються у своїх тренувальних таборах до реваншу. Боксери проведуть свою другу дуель 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Український чемпіон світу звернувся у своєму інтерв'ю до Даніеля Дюбуа. Олександр Усик залишив меседж щодо підготовки "Динаміта" до реваншу, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик попросив Дюбуа бути обережним

Усик попросив британця бути обережним у тренувальному таборі, аби не отримати травми напередодні бою.

Даніелю, я тебе прошу, будь обережним у своїй підготовці та у своїх спарингах. Удачі, мій друже,

– сказав Усик.

Нагадаємо. Дюбуа повинен був вийти у ринг у лютому 2025-го року у протистоянні проти Джозефа Паркера. Однак тоді у саудівському Ер-Ріяді "Динаміт" на ринг так і не вийшов. Його підкосила хвороба. В останній момент суперником Паркера став Мартін Баколе, який був розбитий вже у другому раунді бою проти новозеландця.

Тому востаннє Дюбуа проводив офіційний бій ще у вересні минулого року, коли нокаутував свого зіркового земляка Ентоні Джошуа. Це була третя поспіль перемога Даніеля після поразки технічним нокаутом у 9-му раунді від Усика (у серпні 2023-го).

Відзначимо, що для Дюбуа реванш проти Усика стане 25-м у професіоналах. У попередніх зустрічах британець оформив 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Натомість Усик проведе свій 24-й бій на профі-рингу. Наразі в активі Олександра 23 поспіль переможні поєдинки (14 – нокаутом).