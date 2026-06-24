Усик уже скоро може завершити кар'єру – директор його команди ошелешив українців

Олександр Усик може завершити професійну кар'єру найближчими днями після своєї суперечливої перемоги над Ріко Верховеном. Наразі українець веде переговори з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєлем, але директор його команди Сергій Лапін сказав, що боксер може повісити рукавички на цвях.

Зі слів Лапіна можна зробити висновок, що 39-річний Усик, ймовірно, відмовиться від бою проти Кабаєла. Про це повідомляє Mirror.

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Усик може завершити кар'єру після скандального поєдинку

"Агіт Кабаєл – чудовий боєць, гідний чемпіон і людина, яку ми поважаємо. Тут немає нічого особистого, але бої такого масштабу не організовуються через соціальні мережі чи тиск громадськості. Олександр провів усю свою кар'єру, доводячи, хто він. На цьому етапі питання вже не в тому, що Усик комусь винен. Питання в тому, який захід можна влаштувати?", – сказав радник українця.

Лапін наголосив, що команда Усика готова до будь-якого поєдинку, якщо їх влаштує фінансова складова.

Серйозна пропозиція, підкріплена серйозними людьми, правильною комерційною структурою, мовниками та фінансовою підтримкою від місця проведення – ось як організовуються найбільші бої у світі. Якщо цифри та можливості влаштовують усіх, то все можливо. Ми відкриті для серйозного бізнесу, а не шуму,

– заявив він.

Як зазначив Лапін, перешкодою для поєдинку Усик – Кабає є фінансове питання, а не щось особисте чи емоційне. Так, функціонер підкреслив, що бій важко виправдати, якщо за ним не стоїть серйозна комерційна структура.

"Якщо з'явиться слушна можливість, бій може відбутися. Якщо ні, є інші шляхи та інші важливі можливості", – додав радник Усика.

Лапін також заявив, що Олександр заслужив ретельно оцінити кожен варіант. Зокрема, наразі його команда спілкується з різними сторонами й рішення щодо майбутнього спортсмена ухвалять до кінця цього тижня.

Але одне, що люди повинні пам'ятати: коли боєць досяг усього, чого досяг Олександр, кожен його виступ стає особливим. Можливо, фанати вже бачили його на рингу востаннє. А може, попереду ще один розділ. Ми дізнаємося дуже скоро,

– резюмував Лапін.

Коли відбувся попередній бій Усика

Нагадаємо, бій між Усиком і Верховеном, який відбувся 24 травня, завершився перемогою українського боксера технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча результат викликав чимало дискусій.

Після десяти раундів перевага за суддівськими записками була на боці представника Нідерландів, який контролював перебіг поєдинку та виглядав впевненіше. Проте в одинадцятому раунді ситуація різко змінилася. Усик завдав потужного аперкоту, який відправив суперника в нокдаун, а після цього стрімко перейшов в атаку, завдавши серію влучних ударів.

Верховен уже не міг ефективно відповідати чи захищатися, тому рефері вирішив достроково завершити зустріч і зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Незважаючи на невдоволення та заперечення з боку нідерландського боксера, Усик зберіг чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Водночас Близькосхідна професійна боксерська комісія не знайшла підстав для перегляду підсумку поєдинку та офіційно підтвердила його результат.