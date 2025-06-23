У команді Усика вперше заговорили про припинення співпраці з Красюком

У команді Олександра Усика нещодавно відбулись несподівані зміни. Український боксер та його промоутер Олександр Красюк неочікувано оголосили про завершення співпраці.

Сергій Лапін висловився про припинення співпраці з Красюком. Директор команди Усика пояснив, чому було ухвалено подібне рішення, інформує 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Чому Красюк покинув команду Усика

Сергій Лапін наголосив, що це нормальне явище. Директор команди Усика заявив, що через це проходили чимало відомих боксерів, як Мейвезер, Пак'яо, Альварес та інші.

Лапін підкреслив, що Олександр Усик наразі перебуває на тому етапі, що настав час робити та будувати щось своє.

У нього сильна, професійна команда, яка давно відповідає за ключові напрями – від тренувального процесу до розвитку бренду. Рішення було виваженим, мирним і прийнятим з повагою до спільного досвіду та розуміння того, що зрештою кожен іде своїм шляхом,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Зіркові представники хевівейту битимуться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Ігор Шевадзуцький поділився прогнозом на довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.