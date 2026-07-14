"Усик пішов з боксу": у США зробили сенсаційну заяву про кар'єру українця

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився думками про майбутнє Олександра Усика. Американець вважає, що триразовий абсолютний чемпіон світу формально пішов з боксу.

У коментарі Boxing News Online Бредлі заявив, що бій проти Ріко Верховена у травні став для Усика справжнім прозрінням.

Усик зосередиться на боксерському бізнесі

Американець зазначив, що 39-річному українцю було складно проти нідерландського кікбоксера, хоч в кінці він все-таки зміг вийти переможцем.

Бредлі переконаний, що після того, як Усик відмовився від чемпіонських поясів, він пішов з боксу. Тепер, за словами колишнього спортсмена, українець зосередиться на "боксерському бізнесі".

"Що стосується відмови від титулів, то для мене це – момент "білого диму". На цьому все. Він пішов зі спорту під назвою бокс. Він, звісно, ще буде битися, але він пішов з боксерського спорту, тепер він займається боксерським бізнесом", – сказав Бредлі.

Нагадаємо, наприкінці червня Усик відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF. Як наслідок український спортсмен вибув з усіх рейтингів світових боксерських організацій.

Радник боксера Сергій Лапін пояснив, що Усик ухвалив рішення з урахуванням майбутнього надважкої ваги, зокрема, щоб дати Ентоні Джошуа можливість поборотися за них.

Тепер Олександр зосереджений на тому, щоб провести один з останніх боїв на профі-рингу проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера. Українець прагне завершити кар'єру грандіозним шоу у США.