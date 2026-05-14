Усик розкрив секрет про своє дитинство, яким здивував Верховена

Олександр Усик поділився однією зі своїх дитячих історій, якою дуже здивував Ріко Верховена. Виявляється, українець і нідерландець могли б стати суперниками раніше.

Про це Олександр Усик розповів у спільному з Ріко Верховеном інтерв'ю для ютуб-каналу DAZN Boxing. Хоча звісно на професійному рівні українець у кікбоксингу не виступав.

Яким чином Олександр Усик пов'язаний з кікбоксингом?

Під час спільного інтерв'ю ведучий запитав українця про те, що зараз йому, напевно, важко готуватись до протистояння з Верховеном, оскільки він не знає, чого чекати від кікбоксера, йому невідомий стиль цього бійця.

На це Усик відповів, що коли був молодим, також займався кікбоксингом і йому це дуже подобалось. Тут у розмову встряг нідерландець і зауважив, що йому ніхто не говорив про це раніше. Українець наголосив же, що на такому рівні, як його опонент, звісно, не виступав.

Мені подобалося бити ногами у вуличних бійках. Лоу-кік, мае-гері – це круто. Але тоді мій тренер не був тренером з кікбоксингу. Це було джиу-джитсу, боротьба та бокс в одного тренера. Але потім я почав шукати хорошого тренера з боксу, і знайшов мого першого тренера Сергія Лапіна. Мій батько сказав: "Спробуй бокс". Я відповів: "Добре",

– підкреслив Усик.

Ведучий інтерв'ю зауважив, що все одно в боксі українець бачив уже все, але стиль, який запропонує йому на ринзі Верховен буде незвичним для Олександра. Усик пояснив, що для цього він і готується серйозно до бою.

"Так, це інший стиль. У нас небагато матеріалу, але є відео одного боксерського поєдинку Ріко. Також ми дивимося його кікбоксерські бої", – сказав боксер.

Він додав, що його команда та тренер допомагають йому готуватись якнайкраще. Він довіряє своїй команді та разом вони впораються з усім.

Як коментують бій Усика проти Верховена представники боксу?

Український тренер В'ячеслав Сенченко розкритикував Усика за рішення провести бій проти кікбоксера Верховена. На його думку, абсолютно неправильно, що представник іншого виду спорту, якого немає в боксерських рейтингах, отримав можливість змагатись за титул, і такий бій міг бути просто шоу.

Ставити на кін поєдинку повноцінний титул чемпіона світу WBC – це плювок у бокс та у боксерів, які чекають,

– заявив колишній чемпіон.

Українець вважає свого співвітчизника очевидним фаворитом, оскільки у Верховена мізерний досвід у боксі. Хоча, на його думку, нідерландець може протриматись на ринзі всі 12 раундів.

Натомість Олександр Гвоздик попереджає Усика щодо можливих небезпек, які можуть надходити від Верховена. Особливо це стосується перших 3 – 5 раундів. А щодо того, що українець буде битись із представником іншого виду спорту, Гвоздик не бачить у цьому ніякої проблеми.

"Мені здається, що Олександр знаходиться на тому етапі своєї кар'єри, коли він уже є брендом, а не просто спортсменом, тому проводить такі перехресні бої з іншими видами спорту це круто – і для спорту та глядачів", – зазначив Гвоздик.

Він додав, що впевнений у перемозі Усика. Десь із 4 – 6 раунду бій буде мати односторонній характер, але буде цікаво, чи зможе українець нокаутувати нідерландця.

Останні новини про бій Усика проти Верховена: коротко

WBC продемонструвала пояс, за який битимуться Усик і Верховен. Він має назву "Король Нілу".

Суперник українця пояснив, навіщо йому бій із Усиком. Він вважає фантастичним своє перебування серед легенд боксу.

До поєдинку проти Усика Верховена готує Пітер Ф'юрі. Це рідний дядько та колишній наставник Тайсона Ф'юрі, який тренував його перед протистоянням із Володимиром Кличком.