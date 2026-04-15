Усик зробив відверте зізнання про дружину Катерину
- Олександр Усик на пресконференції заявив, що більше за бокс любить свою дружину Катерину.
- Усик перебуває у шлюбі з Катериною з 2009 року і виховує чотирьох дітей.
Олександр Усик 14 квітня провів пресконференцію зі своїм наступним суперником Ріко Верховеном. Під час спілкування з журналістами боксер згадав про свою дружину Катерину.
Нещодавно Усик анонсував, що планує піти з боксу після того, як проведе три поєдинки. Під час пресконференції в українця поцікавилися, що він найбільше любить у своїй кар'єрі.
Що Усик сказав про дружину?
У відповідь об'єднаний чемпіон світу сказав, що більше за бокс любить свою дружину.
Слухайте, я більше за бокс люблю свою дружину. Це перше. Я люблю бокс, тому що це інструмент,
– заявив він.
Усик додав, що бокс допоміг йому знайти друзів, команду та багатьох людей, з якими він дружить і допомагає один одному.
Зверніть увагу. Олександр перебуває у шлюбі з Катериною з вересня 2009 року. Подружжя виховує чотирьох дітей – старшу Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також наймолодшу доньку Марію. Діти боксера часто відвідують його тренування.
Бій Усика проти Верховена: що відомо?
- Наприкінці лютого відомий інвестор із Саудівської Аравії Турків офіційно повідомив, що наступним суперником Усика став кікбоксер Ріко Верховен. Нідерландець провів тільки один бій за правилами боксу ще у 2014 році.
- На кону поєдинку, який відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі, стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC. Цей пояс належить Усику після того, як він двічі побив Тайсона Ф'юрі у 2024 році та відібрав титул у "Циганського короля" з Британії.
- Під час вище згаданої пресконференції боксери вперше зустрілися віч-на-віч і провели напружену дуель поглядів. Обидва спортсмени переконані у своїй перемозі, зокрема Верховен погрожує "знести голову" Усику.
- Для боксера з України це буде 25-й бій на професійному рингу. Досі він не знає гіркоти поразок, здобувши 24 перемоги поспіль.