У коментарі Seconds Out Стюард висловив думку, що Усик, можливо, не хотів захищати чемпіонські титули зараз. За його словами, це не означає, що він пішов на спад.

Тренер Ф'юрі сказав, чи втратив Усик форму

Племінник легендарного Емануеля Стюарда, який тренував Володимира Кличка, припустив, що українець, ймовірно, захотів більше побути з родиною чи взяти відпустку.

"Може, він просто хоче взяти відпустку. Я не знаю, як Усик живе. Він теж має сім'ю. Тож, можливо, він хоче побути зі своєю родиною. Ми не знаємо. Але чомусь завжди схильні припускати найгірше або найцікавіше. Хоча він і відмовився від титулів... Можливо, він просто позбувся від них", – сказав Шуґар-Гілл.

Він також назвав "нормальним" рішення Усика відмовитися захищати свій титул проти обов'язкового претендента, яким був німець Агіт Кабаєл.

Чому кажуть експерти про рішення Усика

Нагадаємо, наприкінці червня Усик звільнив титули чемпіона світу WBC, WBA та IBF. Перші два титули отримали нових власників – Кабаєла та росіянина Мурата Гассієва відповідно.

Радник Усика Сергій Лапін розповів, що рішення відмовитися від титулів було ухвалене з урахуванням майбутнього надважкої ваги, зокрема, щоб дати Ентоні Джошуа можливість поборотися за них.

Однак чимало експертів вважають, що існує інша версія подій. Наприклад, колишній британський боксер Спенсер Олівер переконує, що Олександр після бою проти Ріко Верховена усвідомив, що втрачає форму й вирішив не руйнувати свою спадщину. Його тезу підтримав олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк.

Водночас колишній чемпіон світу WBA Артем Далакян вважає, що Усику обмежували свободу вибору суперників, змушуючи проводити обов'язкові захисти в жорсткі терміни. Це, на його думку, і спонукало чемпіона відмовитися від титулів.