"Біг за нею по трасі": Усик розповів, як його кинула вагітна дружина

Олександр Усик поділився кумедним епізодом зі свого сімейного життя. У грудні 2012 року вагітна дружина боксера кинула його просто на трасі.

Усик зізнався, що це найкумедніша історія в їхній родині. Нею він поділився в інтерв'ю на ютуб-каналі Андрія Бєднякова.

Цікаво Усик тільки 2-й: визначено найкращого боксера у світі – хто лідер

Що сталось між подружжям Усиків?

Боксер розповів, що коли його дружина Катерина була вагітна сином Кирилом, вони гостювали в її батьків. Коли вони збирались їхати додому, Олександр посадив Катерину в авто на переднє пасажирське сидіння, а сам починав обходити її, щоб сісти на місце водія. Утім дружина несподівано сама сіла за кермо та поїхала.

Олександр лишився на дорозі. Він був одягнений у яскраву жовто-блакитну куртку та кинувся наздоганяти авто та махати руками. Що цікаво, Катерина в авто весь час говорила з чоловіком. Вона думала, що Усик її слухає й просто мовчить. Аж тут у розмову втрутилась старша донька Усиків Ліза.

Ліза каже: "Папи немає". А Катя відповідає: "Та папа є". І їдуть: мама – папи немає, папа є. І тут вона каже: "Я вагітна, бачу тіп якийсь бігає в куртці, як у Усика, і махає руками". І вона розуміє, що мене немає в машині,

– зазначив спортсмен.

Катерина нарешті зупинилась, здала назад і забрала чоловіка. Першим її питанням було, чому він бігає по трасі, а не сидить в авто.

Що відомо про родину Усиків?

Олександр знайомий зі своєю дружиною Катериною з 15 років. Вона є уродженкою Росії, з міста Красноярськ, про що Катерина розповіла в інтерв'ю для ютуб-каналу Слави Дьоміна. Подружжя виховує чотирьох дітей: старшу доньку Єлизавету, середніх синів Кирила та Михайла, а також найменшу донечку Марію.

До 2014 року подружжя жило в Сімферополі, однак після анексії Росією Криму переїхало до Ворзеля. На жаль, і тут їх наздогнали російські війська. У 2022 році місто було окуповане, а будинок пошкоджений. Слід додати, що Катерина постійно поруч із чоловіком на його боксерських поєдинках.

Наступний бій Олександра Усика: що відомо