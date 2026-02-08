"Бежал за ней по трассе": Усик рассказал, как его бросила беременная жена
- Александр Усик рассказал о случае, когда его беременная жена Екатерина случайно оставила его на трассе, думая, что он сидит в авто.
- Супруги Усик воспитывают четверых детей и после аннексии Крыма переехали в Ворзель, где их дом был поврежден во время оккупации в 2022 году.
Александр Усик поделился забавным эпизодом из своей семейной жизни. В декабре 2012 года беременная жена боксера бросила его прямо на трассе.
Усик признался, что это самая забавная история в их семье. Ею он поделился в интервью на ютуб-канале Андрея Беднякова.
Интересно Усик только 2-й: определен лучший боксер в мире – кто лидер
Что произошло между супругами Усиков?
Боксер рассказал, что когда его жена Екатерина была беременна сыном Кириллом, они гостили у ее родителей. Когда они собирались ехать домой, Александр посадил Екатерину в авто на переднее пассажирское сиденье, а сам начинал обходить ее, чтобы сесть на место водителя. Впрочем жена неожиданно сама села за руль и уехала.
Александр остался на дороге. Он был одет в яркую желто-голубую куртку и бросился догонять авто и махать руками. Что интересно, Екатерина в авто все время говорила с мужем. Она думала, что Усик ее слушает и просто молчит. Но тут в разговор вмешалась старшая дочь Усиков Лиза.
Лиза говорит: "Папы нет". А Катя отвечает: "Да папа есть". И едут: мама – папы нет, папа есть. И тут она говорит: "Я беременна, вижу тип какой-то бегает в куртке, как у Усика, и машет руками". И она понимает, что меня нет в машине,
– отметил спортсмен.
Екатерина наконец остановилась, сдала назад и забрала мужа. Первым ее вопросом было, почему он бегает по трассе, а не сидит в авто.
Что известно о семье Усиков?
Александр знаком со своей женой Екатериной с 15 лет. Она является уроженкой России, из города Красноярск, о чем Екатерина рассказала в интервью для ютуб-канала Славы Демина. Супруги воспитывают четверых детей: старшую дочь Елизавету, средних сыновей Кирилла и Михаила, а также самую маленькую дочь Марию.
До 2014 года супруги жили в Симферополе, однако после аннексии Россией Крыма переехали в Ворзель. К сожалению, и здесь их догнали российские войска. В 2022 году город был оккупирован, а дом поврежден. Следует добавить, что Екатерина постоянно рядом с мужем на его боксерских поединках.
Следующий бой Александра Усика: что известно
- Усик отказался от поединков против Уордли и Паркера. Украинец планирует бой против спортсмена из ММА.
- IBF может заставить Усика провести защиту титула. Украинец может встретиться с победителем боя Уайлдер – Чисора.
- Уордли намекнул, что Усик может провести третий бой за звание абсолютного чемпиона мира. Он добавил, что украинец может стремиться снова объединить пояса.