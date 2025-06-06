"Рудому Леву" замінили суперника: запланованого опонента не пустили прикордонники

Вже 7 червня столичний поціновувач боксу зможе на власні очі переглянути великий вечір боксу. Боксерська подія відбудеться у "Палаці спорту".

За декілька днів до початку вечора боксу у Києві в одного із боксерів відбулась заміна. Змінився майбутній суперник Василя Чеботаря.

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Новий суперник Чеботаря

Першочергово, суперником Чеботаря повинен був стати Александро Морено із Колумбії. Однак його не пропустили прикордонники Молдови. Тому організаторам вечора боксу в Україні потрібно було у терміновому режимі шукати нового опонента для талановитого молдовського бійця.

На щастя, без суперника Чеботар не залишився. Ним стане Назрі Рагімов.

На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді.



Чеботар – Рагімов / Фото Top Boxing Generation

Чеботар серйозно налаштований забрати пояс у своєму дебютному титульному бою. Водночас Рагімов також налаштовується завоювати титул.

Зверніть увагу! Вечір боксу у Києві у прямому ефірі покаже Київстар ТБ та DAZN у світі.

Відзначимо, що усі поєдинки відбудуться в андеркарді головного бою вечора боксу між Янісом Куриленком та Андрієм Боришпольцем.