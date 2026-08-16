Колишній чемпіон назвав єдиного боксера, який беззаперечно переміг Ломаченка

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі оцінив поразки Василя Ломаченка в професійній кар'єрі. На його думку, боксер зазнав лише однієї абсолютно однозначної невдачі.

Алгієрі вважає, що нею став бій проти американця Теофімо Лопеса. Свою позицію він озвучив в інтерв'ю BoxingScene.

Думка експерта про поразки Ломаченка

Алгієрі зазначив, що інші невдачі Ломаченка на профі-рингу залишають простір для дискусій, тоді як результат бою з Лопесом не викликає сумнівів.

Теофімо – єдиний, хто, на мою думку, справді однозначно переміг Ломаченка. Бій із Салідо міг завершитися на користь будь-кого. Те саме стосується поєдинку з Хейні – там могла бути й нічия. Але єдиний боксер, якого я бачив і який, на мою думку, заслужено та беззаперечно переміг Ломаченка, – це Теофімо Лопес,

– заявив Алгієрі.

Експерт додав, що за його підрахунками Лопес виграв лише з перевагою в один раунд, але провів фантастичний поєдинок. Вирішальним став фінальний відрізок бою. Ломаченко потужно відпрацював із 6-го по 11-й раунди, проте у 12-му раунді Лопес знову ввімкнувся та забрав трихвилинку, що й визначило підсумковий результат.

Нагадаємо, поєдинок між Ломаченком та Лопесом відбувся 17 жовтня 2020 року в Лас-Вегасі та завершився перемогою американця одностайним рішенням суддів (112:116, 109:119, 111:117).

У професійному боксі Ломаченко провів 21 бій: 18 перемог, 3 поразки, з яких 12 перемог здобуто нокаутом.

Повернення Ломаченка на ринг після паузи

Ломаченко повертається у професійний бокс після оголошення про завершення кар'єри у 2025 році. Свій наступний поєдинок він проведе у листопаді 2026 року.

Суперником може стати 37-річний непереможений філіппінець Чарлі Суарес, який є першим номером рейтингу WBO.

Перемога відкриє Ломаченку швидкий шлях до титульного бою проти чинного чемпіона світу за версіями WBO та IBF Емануеля Наваррете.

Нещодавно промоутерська компанія Top Rank підігріла інтерес до повернення, опублікувавши фото Василя поруч із пуерториканським боксером Хуамнітою Лопесом.

Свій останній офіційний поєдинок Ломаченко провів ще у травні 2024 року. Тоді він достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа технічним нокаутом і завоював титул IBF у легкій вазі.