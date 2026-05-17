Василь Ломаченко може повернутись у бокс: які причини рішення та хто стане опонентом

Український боксер Василь Ломаченко може повернутись у професійний бокс. Він провів свій останній бій у травні 2024 року, а в червні 2025 року оголосив про завершення кар'єри.

Із посиланням на власні джерела інформацію про можливе повернення Василя Ломаченка на ринг опублікувало видання The Ring. За даними журналістів ресурсу, українець повернеться у професійний бокс заради престижних поєдинків.

До теми Московський патріархат і "рускій мір": 3 найгучніші скандали за участі українських боксерів

Які передумови повернення Ломаченка?

Попри те, що Василь Ломаченко завершив кар'єру фактично у 2024 році, а офіційно у 2025 році, його контракт із компанією Top Rank був чинним аж до 12 травня 2026 року. В організації заявили, що готові до співпраці з українцем далі, й це можна було вважати першим сигналом про те, що Ломаченко може повернутись на ринг.

Фактично зараз, українець перебуває в статусі вільного агента, тож, може підписати контракт із ким завгодно. На думку британського журналіста Аде Оладіпо, яку він висловив на своїй сторінці в соцмережі Х, спортсмен може стати підопічним Zuffa Boxing.

Чому Ломаченко взагалі вирішив повернутись?

За даними того ж видання The Ring, після перемоги над Джорджем Камбососом в 11 раунді в травні 2024 року, Ломаченко вів перемовини про бій із Джервонтою Девісом. Утім тоді восени 2024 року він мав серйозні проблеми зі спиною, через що виникали перестороги про те, чи проведе українець ще хоча б один бій у принципі.

Крім того, і його потенційного суперника заарештували, що внеможливило бій. Утім наразі Девіс доступний як опонент для Ломаченко, тож, саме через це Василь міг усерйоз задуматись про повернення на ринг. Крім того, стан здоров'я його спини нині значно кращий, ніж 2 роки тому.

Про кого ще говорять, як про потенційного суперника Ломаченка?

TalkSport повідомляє, що крім поєдинку з Девісом, Ломаченка міг зацікавити потенційний бій із Шакуром Стівенсоном. Він є чемпіоном WBC в легкій вазі. Крім того, сам Шакур розповідав про свої спаринги проти українця та висловлював бажання зустрітитись із українцем на ринзі.

Він легенда. Не відчуваю нічого, крім поваги, до великого спортсмена, за яким завжди з захопленням спостерігав,

– зазначав Шакур Стівенсон.

Він додав, що свого часу сам напросився на спаринг із Василем Ломаченком. Це йому вдалось із другого разу. Стівенсона на той момент узагалі не цікавив розмір гонорару, він хотів доторкнутись до легенди. І це йому вдалось, за що між іншим досить непогано заплатили.

Як різні боксери відреагували на новину про можливе повернення Ломаченка?

Ексчемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс миттєво відреагував на інформацію про можливе повернення Ломаченка на ринг. Він одразу ж викликав українця на поєдинок. До слова його бажання є настільки великим, що заради такого поєдинку він приїде навіть в Україну.

"Ломо, проведи свій перший бій після повернення зі мною. Давай, зробімо це. Я готовий приїхати навіть в Україну. Якщо ти погодишся на поєдинок зі мною, я нокаутую тебе, як Берінчика", – звернувся до Ломаченка Девіс.

Реакція Стівенсона на можливе повернення українця на ринг була більш стриманою. На своїй сторінці в соцмережі Х Шакур зробив перепост новини журналу The Ring про Ломаченка та дописав від себе емодзі "вогника".

Відреагував на цю інформацію й колишній суперник Ломаченка Девін Хейні, який переміг українця. Він наголосив, що дуже радий цій новині та "запрошує боксера додому", тобто, на ринг. Їхній поєдинок відбувся в травні 2023 року, й американець здобув перемогу за очками.

Що кажуть у команді Ломаченка щодо його можливого повернення?

Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас в інтерв'ю виданню ESPN повідомив, що команда дійсно вже почала роботу над поверненням українця на ринг уже цієї осені. Незабаром може бути навіть оголошено про суперника спортсмена.

Варто додати, що не всі з захопленням сприйняли цю новину. Наприклад, британський журналіст Аде Оладіпо не розуміє, чому українець вирішив повернутись. Він завершив кар'єру 2 роки тому, з того часу точно не став сильнішим, тож, має звільнити дорогу молодим. За словами журналіста, після щемливого прощання з фанами, повертатись буде навіть якось просто некрасиво.

Останні новини про Василя Ломаченка: коротко

Олександр Усик назвав найкращого боксера в історії України. Він згадав Ломаченка, братів Клички, але себе скромно до таких не зарахував.

Шакур Стівенсон пригадав свої спаринги проти Ломаченка. Він зазначив, що вважав себе кращим, ніж українець у них.

Батько Девін Хейні Білл оцінив минуле протистояння свого сина з Ломаченком. За його словами, його синові було надзвичайно складно здобути перемогу.