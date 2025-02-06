Проте боксеру поки що не вдається знайти покупців, які б придбали його апартаменти. Ломаченко ще минулого року виставив на продаж будинок у Санта-Роза-Веллі у Каліфорнії, повідомляє 24 канал із посиланням на Чемпіон.

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Яка вартість будинку Ломаченка

Василь Ломаченко має доволі велику територію на якій розташований його будинок. У апартаментах боксера всього п'ять спалень та така ж кількість ванних кімнат.

Також на ділянці розташовані гаражі, які розраховані на вісім транспортних засобів. Загальна територія, якою володіє Василь складає 1 акр (0,4 гектара).

До всього Ломаченко має басейн з морською водою, спа-центр, майданчик для занять баскетболом та піклболом, а також дві зони для барбекю. У будинку боксера є тренажерний зал та боксерський ринг.

На ділянці також розташований тенісний корт. Василь Ломаченко оцінює свій маєток у 2 мільйони 599 тисяч доларів.

Елітні апартаменти Ломаченка у США / Фото CRMLS

Нагадаємо, що нещодавно авторитетний журнал The Ring опублікував рейтинг найкращих боксерів у легкій вазі. Василь Ломаченко також потрапив у список від американського видання.