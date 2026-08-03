Це не Усик: ексчемпіон світу назвав українця, який залишається найкращим боксером світу

Василь Ломаченко готується до повернення у ринг після того, як улітку 2025 року вирішив завершити кар'єру. Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко вважає, що Василь – досі найкращий боксер світу.

Легендарний український боєць в інтерв'ю Sport-express.ua сказав, що Ломаченко для нього номер один у світовому боксі. За словами Сенченка, бої Василя завжди цікаві, з ким би він не боксував.

Сенченко заявив, що Ломаченко стане чемпіоном світу

Ексчемпіон світу зізнався, що чекає на повернення Ломаченка у ринг.

"Було б цікаво побачити його поєдинок із Джервонтою Девісом, Шакуром Стівенсоном та іншими сильними бійцями. Я чекаю на його повернення і думаю, що це будуть класні та чемпіонські бої", – сказав він.

Також Сенченко переконаний, що Ломаченко знову може стати чемпіоном світу, попри те, що йому вже 38 років.

"З цього приводу я навіть не сумніваюся. Василь Ломаченко однозначно стане чемпіоном світу. Тому з нетерпінням чекаємо на його повернення", – резюмував колишній боксер.

Що відомо про повернення Ломаченка

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Ломаченко вирішив відновити професійну кар'єру. Важливим чинником у поверненні Василя став юридичний нюанс, адже 12 травня офіційно завершився його контракт з промоутерською компанією Top Rank Боба Арума.

Наразі боксер перебуває у статусі вільного агента, що відкриває для нього шлях до співпраці з іншими організаціями.

Серед можливих суперників спортсмена називають Теофімо Лопеса, Раяна Гарсію та Конора Бенна. Водночас найбажанішим варіантом для Ломаченка, мабуть, є Джервонт Девіс.