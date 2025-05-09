"Йому не потрібні титули": віцепрезидент Top Rank висловився про майбутнє Ломаченка

Василь Ломаченко досі не порушив мовчання щодо своєї кар'єри. Наразі невідомо, чи повернеться боксер у професійний ринг, або ж вирішить завершити кар'єру.

Серед боксерської спільноти ходить чимало розмов стосовно повернення Василя Ломаченка. Віцепрезидент Top Rank Карл Моретті висловився про майбутнє чемпіона світу IBF та IBO, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що сказав Моретті

Спортивний функціонер заявив, що у Василя Ломаченка обмежений термін на повернення. Боксер повинен ухвалити рішення до вересня, чи буде він битись проти обов'язкового претендента – переможець бою Мураталла – Абдуллаєв.

Зі слів Моретті, це не означає, що Ломаченко не може обрати іншого суперника. Однак віцепрезидент Top Rank чемпіон світу у легкій вазі загалом не ухвалив рішення щодо наступного бою.

Він може робити все, що захоче. Це ж Лома. Йому не потрібен титул, щоб показати, наскільки він великий, або щоб будувати навколо нього промоцію. Насправді питання лише в тому, чи він хоче знову вийти в ринг. Ми не можемо думати про Лому, поки він сам не вирішить, що робити,

– сказав Моретті.

Карло Моретті наголосив, що вони були близькі до того, аби організувати бій між Василем Ломаченком та Кейшоном Девісом, але українець не захотів битись. Він захотів зробити перерву.

До слова. Востаннє Василь Ломаченко бився у травні 2024 року проти Джорджа Камбососа. Тоді український боксер здолав австралійця технічним нокаутом та завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Раніше Карл Моретті назвав потенційних суперників Василя Ломаченка на наступні поєдинки. Віцепрезидент Top Rank заговорив про бої з чемпіонами у легкому дивізіоні.