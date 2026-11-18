Відомий промоутер Олександр Красюк поділився думками щодо повернення Василя Ломаченка на ринг. На його думку, головною мотивацією українського боксера залишається бажання досягти мети, якої йому так і не вдалося реалізувати у професійній кар'єрі.

Красюк зізнався, що не здивований рішенням Ломаченка відновити виступи. Він нагадав, що українець є дворазовим олімпійським чемпіоном і одним із представників легендарного покоління боксерів, яке заявило про себе на Олімпіаді-2012.

Красюк пояснив, чому Ломаченко вирішив повернутися в бокс

Водночас промоутер наголосив, що Ломаченко досі не зібрав усі чемпіонські пояси та не став абсолютним чемпіоном світу. Саме нездійснена мрія, на думку Красюка, може бути головним стимулом для повернення.

Він не зібрав усі пояси й не став абсолютним чемпіоном світу. І я думаю, що саме це є його справжньою мотивацією. Це те паливо, яке змушує його повертатися,

– пояснив Красюк.

Також колишній промоутер Усика вважає, що українець має необхідні якості для виступів на високому рівні. Серед головних переваг Ломаченка він виділив працьовитість, наполегливість і психологічну стійкість.

Красюк визнав, що вік може впливати на фізичні можливості боксера, однак переконаний: досвід і ментальна зрілість здатні компенсувати певні втрати у витривалості.

Із часом ми не молодшаємо, не стаємо здоровішими чи сильнішими, на жаль. Але ментально ми стаємо сильнішими. Іноді твій досвід, світогляд і зрілість можуть переважити 10 чи 20 одиниць витривалості твого суперника,

– зазначив він.

За словами Красюка, важливу роль відіграє і психологічний стан спортсмена, який із віком може інакше сприймати ризики та відповідальність за результат.

Коли Ломаченко повернеться в ринг

Наразі 38-річний Ломаченко проживає в Пуерто-Ріко, де тренується та готується до відновлення професійної кар'єри. Очікується, що його наступний поєдинок відбудеться на початку 2027-го.

Перед цим Ломаченко взяв тривалу паузу через проблеми зі спиною.

Останній офіційний бій українець провів у травні 2024 року. Тоді він достроково переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого та завоював титул IBF у легкій вазі.

Професійний рекорд Ломаченка наразі становить 18 перемог (12 нокаутом) і три поразки.