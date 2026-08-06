Мейсон завоював титул WBO та наразі є наймолодшим чинним чемпіоном світу з боксу. Востаннє він виходив на ринг на початку липня, коли здобув перемогу над Альбертом Беллом, пише 24 Канал.

Як відбулося вручення поясу WBO

Відео з події опублікувала сторінка Top Rank у своїх соцмережах.

Повернення Василя Ломаченко

Водночас сам Ломаченко активно готується до повернення у професійний бокс. Президент WBO Густаво Олівері опублікував фото українця разом із його менеджером Егісом Клімасом, підтвердивши, що ексчемпіон прибув до США для підготовки до наступного поєдинку.

У травні стало відомо, що Ломаченко ухвалив рішення відновити кар'єру після завершення лікування хронічної травми спини. Нагадаємо, у червні 2025 року 38-річний українець оголосив про завершення виступів через проблеми зі здоров'ям, хоча останній бій провів ще у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.

За інформацією менеджера Клімаса та видання The Ring, Ломаченко планує повернутися на ринг восени 2026 року. Українець не розглядає проміжні поєдинки й має намір одразу провести титульний бій або зустрітися з одним із найсильніших боксерів дивізіону.