Колишній чемпіон світу оцінив шанси на повернення Ломаченка у профі-ринг
- Василь Ломаченко завершив кар'єру 5 червня 2025 року через проблеми зі спиною, закінчивши зі статистикою 18 перемог і 3 поразки.
- В'ячеслав Сенченко не вірить у можливе повернення Ломаченка на професійний ринг.
- Останній бій Ломаченка відбувся у травні 2024 року проти Джорджа Камбососа, де він здобув перемогу в 11-му раунді.
Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко поділився своєю думкою щодо Василя Ломаченка. Наставник розповів, чи існують шанси на ймовірне повернення вже ексчемпіона світу за версією IBF у профі-ринг.
5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно повішав рукавички на цвях. Український вже ексбоксер прийняв важливе рішення після проблем зі спиною.
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Шанси на повернення Ломаченка у ринг
В'ячеслав Сенченко не вірить у те, що уболівальники колись зможуть побачити камбек "Матриці" у професійний ринг, пише 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.
Навряд чи. Я не вірю, що він буде повертатися,
– відповів Сенченко.
До слова. Василь Ломаченко закінчив професійну кар'єру на статистиці у 21 проведений бій, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом) при 3-х поразках (від Орландо Салідо, Теофімо Лопеса та Девін Хейні).
Бій проти Джорджа Камбососа, який відбувся у травні 2024 року, виявився прощальним для Ломаченка. У тому поєдинку Василь оформив дострокову перемогу в 11-му раунді в австралійському місті Перт. Ломаченко відібрав пояс IBO у легкій вазі, яким володів колишній абсолютний чемпіон світу. Український боксер закінчив кар'єру у віці 37 років після проблем зі спиною.