"Боксував як професіонал": ексчемпіон світу відреагував на відхід Ломаченка

Василь Ломаченко нещодавно шокував боксерську спільноту. Чемпіон світу неочікувано оголосив про завершення кар'єри.

Джонні Нельсон відреагував на відхід Ломаченка. Колишній чемпіон світу вважає, що Василь рано покинув професійний ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Що сказав Нельсон

Британець вважає, що Василь Ломаченко міг продовжувати боксувати. На його думку, "Матриця" не повністю розкрив свій потенціал, але все-таки увійшов в історію цього виду спорту.

Зі слів Нельсона, Ломаченко міг стати кращим. Проте почуття непереможності зникло у боксера, коли він програв другий бій за титул чемпіона світу.

Вони з Усиком хороші друзі. Їхній стиль був дуже нестандартним, їх намагалися ненавидіти за те, як вони билися, але подивіться, якими вони виявилися як професійні бійці. Ви бачили, що він робив у різних боях, це було блискуче. В аматорах він боксував як професіонал, він із легкістю знищував суперників,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що востаннє Василь Ломаченко бився у травні минулого року, здолавши Джорджа Камбососа у титульному бою. "Матриця" покинув боксу у статусі чемпіона світу у легкій вазі за версієми IBF та IBO.

Раніше Олександр Усик відреагував на відхід Василя Ломаченка з професійного рингу. Український боксер назвав свого кума найвидатнішим атлетом в історії.

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