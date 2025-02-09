Бій Вайлдера скасували: у команді ексчемпіона приховують причину зриву поєдинку

Кертіс Гарпер повинен був стати наступним суперником колишнього чемпіона світу у хевівейті Деонтея Вайлдера. У команді екссуперника Тайсона Ф'юрі повідомили неприємну інформацію.

Бою Деонтей Вайлдер – Кертіс Гарпер не відбудеться. Погану звістку сповістив менеджер 39-річного американського боксера Шеллі Фінкелем, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

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Поєдинку не буде

Щоправда, у команді Вайлдера не стали називати причину зірваного бою проти Гарпера. Двобій повинен був відбутись 26 квітня 2025-го року в Атланті (США).

Також менеджер Деонтея не дав чіткої відповіді щодо майбутнього Вайлдера.

Востаннє Вайлдер виходив у ринг 1 червня 2024-го року, коли в Ер-Ріяді програв китайському супертяжу Чжану Чжілею. Останній, до слова, 22 лютого проведе бій проти Агіти Кабаєла.

До слова. Вайлдера називають заміною Тайсона Ф'юрі у наступному бою Ентоні Джошуа.

Наразі Вайлдер переживає далеко не найкращий період у своїй кар'єрі. Деонтей програв чотири із п'яти останніх поєдинків – дві поразки від Ф'юрі, по одній від Джозефа Паркера та Чжана Чжілея. Ці поразки були поділені на два етапи завдяки перемозі Вайлдера над Робертом Геленіусом із Фінляндії (15 жовтня 2022-го року, Нью-Йорк).