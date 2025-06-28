Вайлдер нокаутом вимкнув світло Герндону: це перша перемога за 3 роки – ефектне відео

У ніч проти 28 червня уболівальники боксу побачили повернення у ринг Деонтея Вайлдера. "Бронзовий бомбардувальник" провів бій проти Тіррелла Герндона.

Їх зустріч, яка очолила вечір боксу, відбулась в американському місті Вічіто, штат Канзас. Напередодні поєдинку боксерська спільнота прогнозувала легку та швидку перемогу Деонтея Вайлдера, повідомляє 24 Канал.

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Як закінчився бій Вайлдер – Герндон

Але все пройшло не все так гладко для "Бронзового бомбардувальника". Хоча вже у другому раунді, коли боксери придивились одне до одного, Герндон вперше побував у нокдауні, з якого зумів підійнятись.

У наступному раунді Деонтей продовжував тиснути на Тіррелла, але багато ударів були неточними. Натомість в 4-5-му раундах прокинувся Герндон, який декількома ударами непогано струснув "Бомбардувальника".

Однак вже починаючи із 6-го раунду Вайлдер показав, чому йому дали прізвисько "Бронзовий бомбардувальник". По ходу шостої 3-хвилинки Деонтей ще двічі відправляв Гендона у нокдаун, з яких знову підіймався 37-річний американський боксер.

Однак вже у сьомому раунді рефері достроково завершив цей поєдинок. Перемога Деонтея Вайлдера!!!

Відео сьомого раунду бою Вайлдер – Герндон

Вайлдер вперше тріумфував за останні три роки. Востаннє Деонтей перемагав своїх суперників ще 15 жовтня 2022 року, коли здолав фіна Роберта Геленіуса у Нью-Йорку. "Бронзовий бомбардувальник" оформив свою 44 звитягу у професіоналах (43 – нокаутом) за 4 поразок у 49 боях. Також один двобій був таким, що не відбувся.

Нагадаємо. Напередодні цього бою Вайлдер припинив співпрацю із тренером Маліком Скоттом.

Натомість перед цим востаннє Вайлдер виходив у ринг 1 червня минулого року, коли програв китайському супертяжу Чжану Чжілею нокаутом у 5 раунді.