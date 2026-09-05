Журналіст назвав боксера, який може стати найкращим у надважкій вазі після Усика

Відомий журналіст The Ring Майк Коппінджер позитивно оцінив перспективи чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Його оцінка прозвучала після сенсаційної перемоги Даміана Книби над ексчемпіоном світу Енді Руїсом.

Книба здобув перемогу над Руїсом одностайним рішенням суддів – двічі 114 – 113 та 117 – 110, пише 24 Канал. Польський надважковаговик зумів здивувати досвідченого американця, який свого часу володів титулами чемпіона світу.

Найкращий після Усика: думка журналіста

Коппінджер звернув увагу на те, що на цьому тлі ще більш вагомою виглядає перемога Кабаєла над Книбою. На початку 2026 року німецький боксер зупинив поляка технічним нокаутом уже в третьому раунді.

Сенсаційна перемога Даміана Книби над Енді Руїсом! І на цьому тлі перемога Агіта Кабаєла технічним нокаутом у третьому раунді над Книбою на початку цього року тепер набула ще більшої ваги. Кабаєл зрештою цілком може виявитися найкращим надважковаговиком ери після Усика,

– написав журналіст.

Також Коппінджер відзначив здатність Руїса відновлюватися після важких моментів у бою.

Damian Kynba with the upset win over Andy Ruiz. And in the process, Agit Kabayel’s third-round TKO over Kynba earlier this year has aged very well. Kabayel might end up being the best heavyweight of the post-Usyk era. And wow, what recuperative powers from Ruiz to survive that… — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 5, 2026

У червні 2026 року, після того як Олександр Усик звільнив пояс WBC, Кабаєла підвищили зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного володаря титулу. Наразі 34-річний німець залишається непереможеним на професійному ринзі – 27 перемог у 27 боях, з яких 19 здобуто нокаутом.