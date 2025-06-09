Ледь не зламав щелепу опоненту: топовий український боксер нокаутував суперника у першому раунді
- Український боксер Віктор Вихрист нокаутував американця Крістофера Лавджоя на 28 секунді першого раунду у німецькому Кілі.
- Це була 15-та перемога Вихриста у 16 боях, з яких 8 закінчилися нокаутом.
У неділю, 8 червня, у німецькому Кілі відбувся вечір боксу. У рамках боксерської події у професійний ринг вийшов український боксер Віктор Вихрист.
33-річний український боксер протистояв 41-річному Крістоферу Лавджою із США. Боксери зійшлись у 6-раундовому поєдинку, пише 24 Канал.
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Руйнівний нокаут Вихриста
Глядачі не побачили видовищного та тривалого шоу. Вже у першому раунді Віктор Вихрист нокаутував американського суперника. Українець потужно пробив у щелепу Лавджоя. Сталось це вже на 28 секунді бою.
Крістофер не одразу відійшов від цього нокауту.
Вихрист оформив 15-ту перемогу у 16-ти боях у професіоналах (8 – нокаутом) при одній єдиній поразці (від кубинця Леньєро Перо).
Нагадаємо, що перед цим востаннє Віктор виходив у ринг у вересні минулого року, коли здолав Мірко Тінтора із Боснії і Герцеговини у німецькому Гамбурзі.
Натомість Лавджой востаннє бився два роки тому (у березні 2023-го) проти Аймана Фароука, де за підсумками поєдинку була зафіксована нічия.