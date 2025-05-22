32-річний український боксер зійдеться у ринзі із Крістофером Лавджоєм із США. Поєдинок відбудеться у німецькому Кілі, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxRec.

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Наступний бій Вихриста

Цікаво, що наступний суперник українця є за нього старшим на 9 років. Востаннє Лавджоєм виходив у ринг у березні 2023-го, коли розписав нічию з Айманом Фарукою Аббаса.

Довідка. Крістофер Лавджоєм провів у професіоналах 22 поєдинки, у яких здобув 20 перемог (в усіх – нокаутом), зазнавши однієї поразки та розписавши одну нічию. З 2018-го по 2020-й роки входив у топ-15 рейтингу WBA.

Нагадаємо, що Вихрист у своєму попередньому бою переміг Рейдела Букера у німецькому місті Постдам. Віктор домінував протягом усього поєдинку, тому судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру за підсумками восьми раундів.

Ця звитяга стала для Вихриста 14-ю на профі-рингу (8 – нокаутом) при єдиній поразці, якої завдав йому кубинець Леньєр Перо (11 лютого 2023 року). Якраз після цієї поразки Вихрист вже провів три переможні бої.