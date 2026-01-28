Український боксер битиметься за титул проти колишнього суперника Кличка

Віктор Вихрист через декілька місяців проведе наступний поєдинок. Український боксер дізнався ім'я ще одного суперника у професійному ринзі.

Поєдинок за участі Вихриста відбудеться навесні 2026 року. На кону буде титул українського боксера WBO European, повідомляє BoxRec.

Читайте також Чи повернеться Кличко у бокс: відомий боксер зробив неочікувану заяву

З ким битиметься Вихрист?

Наступним суперником Вихриста стане польський боксер Маріуш Вах. Очікується, що бій відбудеться 26 березня 2026 року в угорському Будапешті.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку український боксер бився проти Тодорче Цвєткова з Північної Македонії. Бій завершився достроковою перемогою Вихриста.

Як минув бій Вихрист – Цвєтков?

Вихрист у першому раунді здолав Цвєткова. Щоб відправити у македонця у нокаут українцю знадобилося 29 секунд.

Цвєтков після першої ж комбінації від Вихриста впав на канвас. У результаті рефері зупинив бій та присудив перемогу українському "Фаусту".

Вихрист нокаутував Цвєткова: дивіться відео

Що відомо про Вихриста та Ваха?