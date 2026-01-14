Український "Фауст" дізнався ім'я суперника: бій відбудеться за декілька днів

Віктор Вихрист найближчим часом повернеться на професійний ринг. Український боксер проведе титульний поєдинок.

За три дні до бою з'явилося ім'я суперника для Вихриста. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fight News.

З ким та коли битиметься Вихрист?

Бій за участі українського боксера відбудеться 17 січня 2026 року, а суперником буде македонський боєць Тодорче Цвєтков. На кону поєдинку стоятиме титул WBO International.

Нагадаємо, що раніше Вихрист мав битися у німецького Обергаузені 10 січня 2026 року в андеркарді бою Агіт Кабаєл – Даміан Книба. Проте в останній момент поєдинок українського "Фауста" зірвався.

Чому не відбувся бій Вихриста?

Український боксер у коментарі Sport.ua висловився про те, чому не відбувся його бій в Обергаузені.

"Я не знаю, чому в організаторів титульного бою трапився цей збій. Зі свого боку я всі домовленості виконав. Більше місяця тренувався, спарингував й був готовий до чергового для себе виклику. Звісно, прикро, адже вся підготовка пішла нанівець. Все ж, треба рухатися далі", – сказав Вихрист.

Хто такий Віктор Вихрист?