За три дня до боя появилось имя соперника для Выхриста. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.
С кем и когда будет драться Выхрист?
Бой с участием украинского боксера состоится 17 января 2026 года, а соперником будет македонский боец Тодорче Цветков. На кону поединка будет стоять титул WBO International.
Напомним, что ранее Выхрист должен был драться в немецком Обергаузене 10 января 2026 года в андеркарде боя Агит Кабаел – Дамиан Кныба. Однако в последний момент поединок украинского "Фауста" сорвался.
Почему не состоялся бой Выхриста?
Украинский боксер в комментарии Sport.ua высказался о том, почему не состоялся его бой в Обергаузене.
"Я не знаю, почему у организаторов титульного боя случился этот сбой. Со своей стороны я все договоренности выполнил. Больше месяца тренировался, спарринговал и был готов к очередному для себя вызову. Конечно, обидно, ведь вся подготовка пошла насмарку. Все же, надо двигаться дальше", – сказал Выхрист.
Кто такой Виктор Выхрист?
Выхрист в 2017 году стал чемпионом Европы, а в 2019 году торжествовал на Европейских играх.
За свою карьеру украинский боксер провел 17 поединков. За это время "Фауст" одержал 16 побед и потерпел одно поражение.
Единственный проигрыш в активе Выхриста в бою против кубинца Леньеро Перо – 11 февраля 2023 года.
Последний раз украинец появлялся на ринге в октябре 2025 года. В том поединке Виктор одолел боснийского боксера Бояна Честича, команда которого отказалась от проведения боя.