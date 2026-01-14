За три дня до боя появилось имя соперника для Выхриста. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fight News.

С кем и когда будет драться Выхрист?

Бой с участием украинского боксера состоится 17 января 2026 года, а соперником будет македонский боец Тодорче Цветков. На кону поединка будет стоять титул WBO International.

Напомним, что ранее Выхрист должен был драться в немецком Обергаузене 10 января 2026 года в андеркарде боя Агит Кабаел – Дамиан Кныба. Однако в последний момент поединок украинского "Фауста" сорвался.

Почему не состоялся бой Выхриста?

Украинский боксер в комментарии Sport.ua высказался о том, почему не состоялся его бой в Обергаузене.

"Я не знаю, почему у организаторов титульного боя случился этот сбой. Со своей стороны я все договоренности выполнил. Больше месяца тренировался, спарринговал и был готов к очередному для себя вызову. Конечно, обидно, ведь вся подготовка пошла насмарку. Все же, надо двигаться дальше", – сказал Выхрист.

Кто такой Виктор Выхрист?