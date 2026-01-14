За три дні до бою з'явилося ім'я суперника для Вихриста. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fight News.

З ким та коли битиметься Вихрист?

Бій за участі українського боксера відбудеться 17 січня 2026 року, а суперником буде македонський боєць Тодорче Цвєтков. На кону поєдинку стоятиме титул WBO International.

Нагадаємо, що раніше Вихрист мав битися у німецького Обергаузені 10 січня 2026 року в андеркарді бою Агіт Кабаєл – Даміан Книба. Проте в останній момент поєдинок українського "Фауста" зірвався.

Чому не відбувся бій Вихриста?

Український боксер у коментарі Sport.ua висловився про те, чому не відбувся його бій в Обергаузені.

"Я не знаю, чому в організаторів титульного бою трапився цей збій. Зі свого боку я всі домовленості виконав. Більше місяця тренувався, спарингував й був готовий до чергового для себе виклику. Звісно, прикро, адже вся підготовка пішла нанівець. Все ж, треба рухатися далі", – сказав Вихрист.

Хто такий Віктор Вихрист?