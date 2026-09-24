Скільки років синам Кличка

Діти колишнього українського боксера Віталія Кличка та його ексдружини, співачки Наталії Єгорової, рідко з'являються на публіці та намагаються зберігати приватність. Пара була разом понад 25 років, із 1996-го до 2022 року.

Водночас в інтерв'ю програмі "Тур зірками" він поділився деякими подробицями про своїх трьох дітей. Усі вони народилися за кордоном і значну частину життя провели там, де нині також живуть та навчаються.

Старший син Віталія Кличка

Найстаршому сину ексбоксера Єгору-Даніелю зараз 26 років (народився 2000 року). Хлопець обрав для себе економічний напрямок. Він успішно завершив навчання у престижній Лондонській школі економіки та політичних наук, а наразі продовжує навчання в одному з університетів Лондона, де опановує бізнес-менеджмент.

Віталій Кличко зі старшим сином / Фото інстаграм ексбоксера

Молодший син Кличка

Наймолодшому сину, Максиму-Олександру, зараз 21 рік (народився 2005 року). Хлопець здобував середню освіту у приватній школі Великої Британії, а зараз навчається в США.

Максим став єдиним із дітей Кличка, хто серйозно пов'язав своє життя зі спортом. Проте замість боксу юнак обрав баскетбол, він професійно грає на позиції центрового та вже встиг виступити за збірну України. Молодший син став найвищим членом відомої родини: його зріст становить 2 метри 16 сантиметрів, що дозволило йому перевершити навіть свого батька-боксера.

Максим Кличко / Фото інстаграм молодшого сина Віталія Кличка

Донька колишнього боксера

23-річна донька Кличка Єлизавета-Вікторія (народилася у 2002 році) здобувала вищу освіту в Нідерландах.

Єлизавета-Вікторія з мамою та братами / Фото інстаграм Наталії Єгорової

Дівчина навчалася на факультеті психології в Амстердамському університеті.