"Ніколи не жили в Україні": Віталій Кличко пояснив, чому його діти не воюють

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко пояснив, чому його діти не беруть участі у бойових діях. Під час розмови журналістка озвучила йому питання, які, за її словами, часто виникають у військових.

Зокрема, йшлося про те, чому одні громадяни захищають країну на фронті, тоді як діти представників влади можуть проводити час за кордоном. Про це Кличко розповів в інтерв'ю швейцарському виданню 20 Minuten.

Чи воюють діти Віталія Кличка

Відповідаючи на запитання, він наголосив на місці їхнього народження та проживання.

Ви маєте на увазі моїх дітей? Мої діти ніколи не жили в Україні. Вони народилися в Америці та навчалися в Європі або Америці,

– зазначив Кличко.

Коли медіа наголосило на тому, що суспільство критикує відсутність дітей політиків на передовій, ексбоксер згадав фразу: "Хочете зупинити війну? Тоді відправте дітей тих, хто ухвалює рішення, на фронт". Водночас він закликав не узагальнювати ситуацію для всіх.

Я знаю багатьох бізнесменів, чиї діти воюють на фронті, – і знаю багато протилежних прикладів. Не можна узагальнювати. Ваше запитання – це питання для всього суспільства. Я відповідаю за себе та свою сім'ю. Ми не починали цю війну. Цю війну може зупинити лише одна людина: та сама, яка її почала,

– наголосив він.

Кличко також підкреслив, що сам свого часу довго мешкав за межами країни, але добровільно повернувся, оскільки тут його коріння. Колишній спортсмен запевнив, що щомісяця особисто буває на фронті, додавши: "Я не хочу помирати, але не боюся".

Нагадаємо, Віталій Кличко має трьох дорослих дітей: 26-річного Єгора-Даніеля, 24-річну Єлизавету-Вікторію та 21-річного Максима. Молодший син Максим є професійним баскетболістом, він грає за збірну України та виступає в американській лізі NCAA за команду Університету Східної Кароліни.