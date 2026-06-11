Церемонія відбулася в ніч на 11 червня 2018 року в місті Канастота (США), де розташовані музей і Зала слави боксу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про включення Кличка-старшого до музею слави?

Під час урочистої церемонії чинний мер Києва та легендарний боксер не стримував емоцій. Він зізнався, що цей момент став для нього серйозним емоційним викликом.

Це не реальність – це сон,

– поділився враженнями українець.

Він підкреслив, що для нього є величезною честю опинитися в одному ряду з такими абсолютними легендами світового спорту, як Мухаммед Алі.

У межах заходу Кличко-старший залишив відбиток свого кулака для місцевого музею. Цей зліпок став символічним 300-м експонатом у колекції закладу.

Також новоспечений член Зали слави взяв участь у традиційному Параді чемпіонів. Кабріолетом Віталій їхав не сам, а в компанії свого брата Володимира, якого включили до цього елітного клубу пізніше – у 2021 році.

Разом брати Клички понад десятиліття беззаперечно домінували у надважкій вазі, створивши одну з найуспішніших династій в історії світового боксу.

За свою яскраву професійну кар'єру Віталій Кличко провів 47 поєдинків. У 45 боях він святкував перемогу, причому 41 раз завершував поєдинок достроково нокаутом. За весь час на рингу українець зазнав лише двох поразок, жодного разу не побувавши у нокдауні. Його фірмовий стиль, залізна витривалість та безкомпромісний характер закріпили за ним статус одного з найяскравіших і найтехнічніших чемпіонів своєї епохи.

Це велика честь для мене і для України,

– резюмував легендарний спортсмен під час виступу.

Таке високе визнання Віталія Кличка стало черговим важливим етапом для популяризації української боксерської школи на світовій арені та потужним стимулом для майбутніх поколінь атлетів.

Яка професійна кар'єра була у Віталія Кличка?

До того як перейти в бокс, він здобув значні успіхи у кікбоксингу, ставши шестиразовим чемпіоном світу. Завдяки серії швидких нокаутів на початку кар'єри він навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Разом із братом Володимиром Кличком Віталій реалізував дитячу мрію – одночасно володіти всіма головними титулами у суперважкій вазі (WBC, WBA, IBF, WBO). Свій останній професійний поєдинок він провів 8 вересня 2012 року, здобувши перемогу над Мануелем Чарром технічним нокаутом у четвертому раунді.