Церемония состоялась в ночь на 11 июня 2018 года в городе Канастота (США), где расположены музей и Зал славы бокса. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Не только Кличко: 5 боксеров из Украины, которых знает весь мир

Что известно о включении Кличко-старшего в Зал славы?

Во время торжественной церемонии действующий мэр Киева и легендарный боксер не сдерживал эмоций. Он признался, что этот момент стал для него серьезным эмоциональным испытанием.

Это не реальность – это сон,

– поделился впечатлениями украинец.

Он подчеркнул, что для него огромная честь оказаться в одном ряду с такими абсолютными легендами мирового спорта, как Мухаммед Али.

В рамках мероприятия Кличко-старший оставил отпечаток своего кулака для местного музея. Этот слепок стал символическим 300-м экспонатом в коллекции заведения.

Также новоиспеченный член Зала славы принял участие в традиционном Параде чемпионов. На кабриолете Виталий ехал не один, а в компании своего брата Владимира, которого включили в этот элитный клуб позже – в 2021 году.

Вместе братья Кличко более десятилетия бесспорно доминировали в супертяжелом весе, создав одну из самых успешных династий в истории мирового бокса.

За свою яркую профессиональную карьеру Виталий Кличко провел 47 поединков. В 45 боях он праздновал победу, причем 41 раз завершал поединок досрочно нокаутом. За все время на ринге украинец потерпел лишь два поражения, ни разу не побывав в нокдауне. Его фирменный стиль, железная выносливость и бескомпромиссный характер закрепили за ним статус одного из самых ярких и техничных чемпионов своей эпохи.

Это большая честь для меня и для Украины,

– резюмировал легендарный спортсмен во время выступления.

Такое высокое признание Виталия Кличко стало очередным важным этапом в популяризации украинской боксерской школы на мировой арене и мощным стимулом для будущих поколений спортсменов.

Какой профессиональной карьерой занимался Виталий Кличко?

До того как перейти в бокс, он добился значительных успехов в кикбоксинге, став шестикратным чемпионом мира. Благодаря серии быстрых нокаутов в начале карьеры он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Вместе с братом Владимиром Кличко Виталий реализовал детскую мечту – одновременно владеть всеми главными титулами в супертяжелом весе (WBC, WBA, IBF, WBO). Свой последний профессиональный поединок он провел 8 сентября 2012 года, одержав победу над Мануэлем Чарром техническим нокаутом в четвертом раунде.