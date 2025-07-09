"Зламувач з вулиць" зламався сам, – Сіренко відреагував на зняття із бою зухвалого суперника

Уболівальники боксу повинні були побачити українську дуель в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Однак За місяць до бою суперник Владислава Сіренка змінився.

Андрій Новицький знявся із бою через ушкодження. Владислав Сіренко відреагував на травму свого земляка, який розкидався гучними заявами напередодні бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.

Читайте також Український супертяж частину гонорару команді суперника: для чого він це зробить

Реакція Сіренка на травму Новицького

Владислав Сіренко наголосив на тому, що це бокс, а у цьому виді спорту травми не є рідкістю.

Також 30-річний боксер відреагував на травму Новицького, який нещодавно у гарному настрої побував на дні народження свого тренера Анатолія Дудченка. Андрій знімав вечірку, де лунала російська музика.

Та, що тут сказати? "Зламувач з вулиць" зламався сам... Ми, як готувались на 19 липня, так і готуємося, але вже з іншим суперником,

– відповів Сіренко.

Нагадаємо, що Новицький раніше запевняв Сіренка, коли той боксував у ринзі, він ламав людей просто на вулицях. Також Новицький заявляв, що віддасть 20 відсотків свого гонорару команді Владислава. А після таких одіозних заяв отримав травму, яка не дозволить йому повернутись у ринг 19 липня 2025 року.

До слова. 19 липня Владислав Сіренко проведе бій проти Соломона Дакреса із Великої Британії.

Цікаво, що це вже другий опонент Сіренка, який знімається із лобового бою за короткий термін. На початку червня Владислав повинен був провести двобій проти Ділліана Вайта. Однак останній знявся із протистояння заради майбутнього поєдинку проти Мозеса Ітауми.