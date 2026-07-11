Чи повернеться Кличко у бокс – відомий спортсмен поставив крапку в питанні

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк сумнівається, що Володимир Кличко повернеться у бокс заради поєдинку проти Агіта Кабаєла. Водночас борець зазначив, що для публіки це могло б бути цікаво.

За його словами, сам факт обговорення цієї інформації вже означає, що той, хто її вкинув, досяг своєї мети – привернути увагу. Про це повідомляє vRINGe.

Беленюк розвіяв чутки про повернення Кличка

Беленюк підкреслив, що дуже часто завдання полягає не в реальному проведенні поєдинку, а саме в тому, щоб згенерувати інтерес до особистості. Він також розповів, що вони з Кличком добре спілкуються, і назвав його раціональною та розумною людиною.

На його думку, Кличко здатний адекватно оцінювати свої можливості й чітко розуміє різницю між молодим бійцем, який перебуває на підйомі, та досвідченим чемпіоном, який уже давно пройшов пік своєї кар'єри.

Беленюк вважає, що ніхто краще за самого Володимира не знає його поточних кондицій. Тому, якщо в заявах Кличка немає явного бажання повернутися заради встановлення рекорду, то, на думку Беленюка, й говорити тут особливо немає про що.

Нагадаємо, менеджер чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла й Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун заявив, що 50-річний Кличко може провести поєдинки з його підопічним.

Також про повернення українця говорив відомий блогер і боксерський експерт Макс Діденко. Він припустив, що Кличко може вийти на бій за титул чемпіона світу за версією WBC, який раніше належав Олександру Усику.

За словами експерта, поєдинок Кличко – Кабаєл міг би стати справжньою сенсацією в Німеччині – країні, де Володимир свого часу здобув всесвітню славу.