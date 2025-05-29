Кличко-молодший відверто зізнався, хто був найскладнішим суперником у його кар'єрі

Володимир Кличко поділився спогадами зі своєї довгої та яскравої. "Доктор Сталевий Молот" назвав свого найскладнішого суперника.

За свою кар'єру Кличко-молодший побив чимало суперників. Проте, з його слів, найскладнішим був його брат Віталій Кличко, з яким він не зустрічався у ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Кличко-молодший про брата

Володимр Кличко наголосив, що його брат Віталій Кличко був для нього найкращим другом, союзником, а також конкурентом і суперником. "Доктор Сталевий Молот" заявив, що між ними була конкуренція.

Завдяки чому, вони завжди удосконалювались та ставали кращими. Кличко-молодший наголосив, що для нього це була радість мати такого союзника, щоб реалізувати свої цілі.

Не існує людини, яка зробила себе сама. Це брехня, якщо хтось каже: Я сам себе зробив. Це неправда, бо тебе створили двоє – твої батько та мати. Тож почнімо з цього як з основи. І якщо ти хочеш досягти чогось у житті, тобі потрібні союзники. Іноді навіть твої суперники можуть стати твоїми союзниками. І саме це я маю на увазі під конкуренцією,

– сказав Кличко-молодший.

Нагадаємо, що Володимир Кличко за свою кар'єру здобув чимало чемпіонських поясів. Свого часу "Доктор Сталевий Молот" ставав олімпійським чемпіоном у надважкій вазі.

Володимир та Віталій Клички виступали в одній ваговій категорії. Проте брати жодного разу не бились проти одне одного.

Раніше, Володимир Кличко розповів, чому він ніколи не бився з братом за свою довгу кар'єру. "Доктор Сталевий Молот" також відкинув ідею бою проти Олександра Усика.