І це не Усик: хто став найкращим боксером в історії України

Відомий портал BoxRec оновив одразу декілька боксерських рейтингів. Одним із таких був список найкращих боксерів в історії України.

На вершині цього оновленого рейтингу BoxRec опинився Володимир Кличко, який ще у серпні 2017-го повісив боксерські рукавички на цвях. У спину Кличку-молодшому дихає Олександр Усик, який завершив 2024-й рік другою перемогою над Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

Оце так Відомий портал видав дикий рейтинг найкращих боксерів світу: місце Усика шокує усіх

Найкращий боксер України

Топ-3 найкращих українських боксерів замикає Віталій Кличко. Впритул до трійки найкращих опинився Василь Ломаченко.

Також у топ-10 увійшли Сергій Дзінзірук, Віктор Постол, Володимир Сидоренко, Андрій Котельник, Денис Берінчик і Олександр Гвоздик, який закрив десятку.



Топ-10 найкращих боксерів в історії України / Скриншот із BoxRec

Якщо тут Олександр Усик став другим, то у рейтингу найкращих супертяжів на цей час від порталу GiveMeSport боксер із Сімферополя опинився на вершині списку. Що не скажеш про оновлений рейтинг BoxRec найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р). Там Усик лише 13-й, а Ломаченко взагалі займає 15-ту сходинку.