Ексменеджер Кличка назвав єдиного суперника для історичного повернення українця на ринг

Останнім часом дедалі активніше обговорюють можливе повернення Володимира Кличка на професійний ринг. Підігріває інтерес як сам легендарний боксер, так і український промоутер Олександр Красюк, який нещодавно опублікував їхнє спільне фото з інтригуючим підписом.

Усе це лише посилює розмови про потенційне повернення Кличка та можливого суперника для його першого бою. З ким українець міг би зустрітися на ринзі в разі камбеку, розповість 24 Канал.

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З ким може відбутися бій Кличка?

Бій проти чинного чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла є єдиним реалістичним варіантом для повернення 50-річного Кличка. Таку думку висловив ексменеджер українського боксера Берндт Бенте, пише WBN.

За словами фахівця, такий поєдинок викликав би шалений ажіотаж. Матч на великому стадіоні в Німеччині приніс би комерційний успіх.

Головною спортивною мотивацією для Кличка-молодшого може стати історичне досягнення. У разі перемоги український боксер поб'є легендарний рекорд Джорджа Формана. Американець став найстарішим чемпіоном світу в хевівейті у віці 45 років.

Бенте підкреслив, що сам Володимир останнім часом неодноразово натякав у інтерв'ю на можливе повернення. Проте жодних конкретних заяв ексчемпіон досі не робив.

Хто ще називав Кабаєла можливим суперником Кличка?

За словами автора ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макса Діденка, Кличко цілком може провести бій за титул WBC із теперішнім чемпіоном Кабаєлом.

Імовірність цієї зустрічі збільшується, оскільки німецький боксер наразі не має обов'язкових претендентів на пояс. Експерт відзначає фінансовий потенціал такого поєдинку в Німеччині, а як додатковий аргумент на користь повернення Кличка наводить історичний рекорд Формана.