"Це неможливо": промоутер назвав боксера, з яким за жодної умови не поб'ється Усик

Олександр Усик визначиться зі своїм наступним суперником після бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера. Промоутер непереможного українця назвав одного боксера, з яким Усик ніколи не вийде в один ринг.

Олександр Красюк розвіяв усі чутки про можливий бій між Олександром Усиком та Володимиром Кличком, Якщо, звісно, останній повернеться на профі-ринг. Промоутер поставив крапку у цих обговореннях у себе в інстаграмі, пише 24 Канал.

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За словами промоутера, Усик ніколи не вийде в один ринг із Кличком-молодшим.

Щоб всім вам було зрозуміло: Красюк ніколи не говорив навіть про можливість бою двох українських легенд – Олександра Усика та Володимира Кличка. Цей бій не є можливим,

– написав Красюк.

Раніше Красюк прокоментував можливе повернення Володимира у ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана. Кличко хоче стати новим найстаршим чемпіоном світу. Відомий промоутер запевняв, що бій проти Кличка може бути лише у мріях Усика, його команди та уболівальників.

Серед потенційних суперників Кличка, якщо той повернеться у ринг, називали Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі. Останній, до слова, на початку 2025-го року несподівано для усіх вкотре закінчив кар'єру. Однак відомий журналіст Майк Коппінджер запропонував Володимиру придивитись до бою проти переможця пари Дюбуа – Паркер, якого теж чекає Усик.

А от журнал The Ring вже навіть анонсував повернення української легенди боксу у ринг до кінця поточного року.