Попри численні чутки про романи із супермоделями та акторками, боксер був одружений лише один раз. Про це детальніше розповість 24 Канал.

Перший шлюб Кличка-молодшого

У 1996 році, невдовзі після перемоги на Олімпійських іграх в Атланті, Кличко одружився з київською моделлю Олександрою Авізовою. Цей шлюб тривав недовго, а згодом у житті спортсмена були інші гучні романи.

Олександра Авізова / Фото з відкритих джерел

Дев'ять років із Гейден Панеттьєрі

Найвідомішими стосунками Кличка стали його романтичні взаємини з американською акторкою Гейден Панеттьєрі. Пара познайомилася наприкінці 2009 року.

Їхній роман одразу опинився під пильною увагою преси. Значну увагу привертала помітна різниця у віці та зрості: Кличко був старший за Панеттьєрі на 13 років, а різниця у зрості між ними становила близько 45 сантиметрів.

Стосунки пари тривали з перервами майже дев'ять років. У 2013 році Кличко та Панеттьєрі оголосили про заручини, однак до весілля справа так і не дійшла.

9 грудня 2014 року у пари народилася донька Кая-Євдокія.

У 2018 році Кличко та Панеттьєрі остаточно розійшлися. Попри завершення романтичних стосунків, вони продовжували підтримувати зв'язок як батьки спільної дитини.

Гейден Панеттьєрі / Фото Getty Images

Смерть Гейден Панеттьєрі

У серпні 2026 року стало відомо про смерть Панеттьєрі. Акторці було 36 років.

Після її смерті Кличко публічно висловив співчуття та наголосив на важливому місці, яке вона посідала в його житті. Для спортсмена Панеттьєрі назавжди залишилася матір'ю його доньки.

Після смерті акторки питання захисту майнових та спадкових прав Каї-Євдокії стало одним із головних юридичних питань для Кличка. За повідомленнями, наприкінці вересня він звернувся до суду в Лос-Анджелесі з вимогою призначити його тимчасовим опікуном майна доньки.

Панеттьєрі та Кличко з донькою / Фото соціальні мережі

Чим зараз живе Кличко та чи перебуває він у стосунках

Зараз немає публічно підтвердженої інформації про нові романтичні стосунки Кличка-молодшого.

Після завершення стосунків із Панеттьєрі у 2018 році боксер практично не розкриває подробиць особистого життя. У рідкісних інтерв'ю на запитання про те, чи вільне його серце, Кличко воліє відповідати жартами, не підтверджуючи нових романтичних зв'язків.

Нині значну увагу спортсмен приділяє вихованню доньки, благодійній діяльності та підтримці України.